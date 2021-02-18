В декабре прошлого года министр обороны Андрей Таран заявил, что в 2021 году Украина планирует отправить двух военных для участия в тренировочной миссии Альянса в Ираке.

Министры обороны стран-членов Организации Североатлантического договора решили расширить тренировочную миссию НАТО в Ираке, к которой намерена присоединиться Украина.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе после двухдневного заседания министров обороны стран-членов НАТО.

"Сегодня мы решили расширить тренировочную миссию НАТО в Ираке для поддержки иракских сил, поскольку они борются с терроризмом, и для предотвращения возвращения "Исламского государства"", - заявил Столтенберг.

В частности, по его словам, численность миссии будет увеличена с 500 человек до около 4 тысяч.

В рамках миссии военнослужащие стран НАТО будут участвовать в подготовке и тренировках большего количества сотрудников иракских органов безопасности, и не только в Багдаде.

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Увеличение числа военнослужащих стран НАТО будет постепенным, а их присутствие будет регулироваться с учетом ситуации с безопасностью в стране.

Столтенберг напомнил, что тренировочная миссия Альянса находится в Ираке по просьбе правительства этой страны, и ее деятельность осуществляется с уважением суверенитета и территориальной целостности Ирака.

Тренировочная миссия НАТО в Ираке

3 декабря 2020 года министр обороны Андрей Таран заявил, что в 2021 году Украина планирует отправить двух военных для участия в тренировочной миссии НАТО в Ираке.

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Автор: Виталий Саенко