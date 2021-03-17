Альянс обеспокоен наращиванием российской военной мощи в регионе.

Североатлантический Альянс продолжит усиливать свое присутствие в Черноморском регионе в связи с аннексией Крыма Россией и его милитаризацией.

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Как сообщает «Крым.Реалии», такое заявление сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и Грузии. И мы обеспокоены продолжающимся наращиванием российской военной мощи в регионе. Россия использует Крым для переброски войск в Черное море. И поэтому мы работаем над усилением нашего присутствия в Черноморском регионе», – подчеркнул Столтенберг.

Ранее сообщалось, что В НАТО в текущем году намерены пересмотреть Комплексный пакет помощи Украине, одобренный в 2016 году.

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Автор: Дмитрий Захаров