Решения союзников должны подтвердить на встрече министров обороны стран НАТО.

НАТО планирует расширить военное присутствие в странах восточного фланга Альянса в связи с размещением российских войск у границы с Украиной. Члены организации Североатлантического договора уже письменно одобрили предложение военных.

Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Речь идет о размещении многонациональных боевых контингентов в странах НАТО неподалеку Украины, таких как Румыния и Болгария.

Решения союзников должны подтвердить в следующую среду на встрече министров обороны. Потом будет официальное объявление, поясняет издание.

План может быть реализован уже весной.

В кругах НАТО подчеркивают, что расширение присутствия войск на восточном фланге является реакцией на поведение России.

Доказательством этого является и тот факт, что никаких многонациональных войск в Восточной Европе не было до тех пор, пока Россия не оккупировала Крым Украины, отмечает газета.

Как писал УНИАН, сегодня, 11 февраля, в Польшу прибыли дополнительные войска США.

Россия сосредоточила у границ с Украиной более 100 тысяч войск и перебрасывает солдат и технику до сих пор.

Часть сил РФ перемещает под предлогом "союзных" учений в Беларуси, которые продлятся до 20 февраля.

Международное сообщество опасается, что Москва может вторгнуться в Украину. В связи с этим ЕС совместно с США и Британией работают над инструментами сдерживания аппетитов России.

Угрожая эскалацией, Кремль требует от Запада "гарантий невступления Украины в НАТО, однако все предыдущие встречи российских представителей с членами Альянса и Вашингтона заканчивались провалом для РФ.

Кроме того, Кремль пытается склонить Киев к прямым переговорам с боевиками "ЛДНР", маскируя это под "выполнение Минских соглашений".

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