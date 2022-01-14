Столтенберг вспомнил вторжение России в Украину в 2014 году.

НАТО никогда не пойдет на компромисс с Россией относительно основных принципов европейской безопасности и готовится к непредсказуемым обстоятельствам.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эксклюзивном интервью DW.

Он предупредил Кремль о последствиях для России в случае нападения на Украину.

"Мы будем оказывать поддержку Украине, чтобы она могла повысить способность защищать себя", - сказал генсек, добавив, что речь идет и о жестких экономических санкциях.

Страны НАТО сделают все необходимое не только для защиты восточного фланга Альянса, но и для сдерживания любой агрессии против союзников.

Хотя Украина не подпадает под действие статьи 5 о коллективной обороне как партнер, а не член НАТО, отметил Столтенберг, Альянс оказывает ей поддержку: "Большинство поддержки оказывают на двусторонней основе различные союзники - Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и другие. И я приветствую это. В конце концов, это помощь Украине в самозащите. И это важно, потому что это также четкий сигнал России".

Читайте такжеСоветник Байдена допустил, что Россия может сфабриковать повод для вторжения в УкраинуВ комментарии Польскому радио Столтенберг также заявил, что в случае наступления России НАТО придется увеличить свое присутствие на восточном фланге.

Генсек Альянса вспомнил 2014 год, когда Россия, напав на Донбасс и Крым, заставила НАТО усилить свои позиции – максимально со времен холодной войны.

После оккупации Крыма и вторжения на Донбасс Североатлантический альянс направил в Польшу, Эстонию, Литву и Латвию четыре многонациональные батальоны по 1000 военнослужащих в каждую страну.

Угроза полномасштабного нападения России

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину более 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряженности.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу в Брюсселе состоялась серия встреч представителей РФ, США и НАТО, по результатам которых Альянс отклонил ультиматум Москвы. На фоне провала в МИД России уже прямо шантажируют Запад "тяжелым сценарием" для Украины. Таким образом Кремль якобы хочет заставить Киев выполнять "Минские соглашения".

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