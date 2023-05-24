Фумио Кисида подтвердил, что Альянс ведет работу по офису связи в Японии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его страна не планирует становиться членом НАТО. При этом он признал план Альянса открыть офис связи в Токио.

Издание Reuters пишет, что комментарии Кисиды прозвучали после того, как посол Японии в США заявил ранее, что военный Альянс под руководством США планирует открыть офис в Токио, первый в Азии, для проведения консультаций в регионе.

"Мне неизвестно о каком-либо решении, принятом в НАТО относительно создания офиса", - сказал Кисида на заседании парламента, добавив, что его страна не планирует вступать в НАТО в качестве члена или получлена.

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Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин назвал действия Японии чем-то, что Азиатско-Тихоокеанский регион "не приветствует", заявив, что Токио должен быть "дополнительно осторожен в вопросе военной безопасности", учитывая его "агрессивную историю".

В минувшие выходные Япония принимала у себя в Хиросиме саммит Большой семерки, на котором лидеры богатых демократий договорились "уменьшить риски, а не разъединить" экономическое взаимодействие с Китаем и подтвердили важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива.

Кисида готовится принять участие в саммите НАТО, который должен состояться в Литве в июле, сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на представителей правительства Японии.

Планы НАТО в Японии - что известно

В интервью CNN министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что вторжение России в Украину заставило Японию переосмыслить вопрос безопасности в Тихоокеанском регионе, сейчас страна ведет переговоры об открытии первого в Азии офиса связи НАТО. При этом он отметил, что никакие детали решения еще не согласованы.

В свою очередь CNN указало что открытие офиса связи НАТО в Японии станет значительным событием для Альянса на фоне углубляющихся геополитических разногласий и, вероятно, вызовет критику со стороны китайского правительства, которое ранее предостерегало от такого шага.

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