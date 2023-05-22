Токио обвинили в нарушении договоров с Пекином.

Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун вызвал посла Японии из-за "ажиотажа вокруг вопросов, связанных с Китаем" на саммите "Большой семерки". В Пекине увидели угрозу в том, что Япония участвовала в G7.

Издание Reuters пишет, что главы ведущих демократий мира на встрече в японском городе Хиросима выразили серьезную обеспокоенность ростом напряженности в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Китае, в том числе в Тибете и Синьцзяне.

Сунь сказал, что Япония сотрудничала с другими странами на саммите G7 "в деятельности и совместных декларациях… чтобы очернить и напасть на Китай, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая, нарушая основные принципы международного права и дух четырех политических документов между Китаем и Японией", ссылаясь на Совместное заявление стран от 1972 года.

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Он сказал, что действия Японии наносят ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, и что Пекин "сильно недоволен и решительно выступает против" этих действий.

"Япония должна исправить свое понимание Китая, принять стратегическую автономию, придерживаться принципов четырех политических документов между Китаем и Японией и действительно способствовать стабильному развитию двусторонних отношений с конструктивной позицией", - заявил Сунь.

Хидэо Таруми, посол Японии в Китае, возразил, что для G7 "естественно" обращаться к вопросам, представляющим общий интерес, как это делалось в прошлом, и будет продолжать делать это в будущем, пока Китай не изменит свое поведение.

"Китай должен сначала предпринять позитивные шаги для решения этих проблемных вопросов, если Китай требует не упоминать о них", - сказал Таруми.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил на брифинге утром в понедельник, 22 мая, что политика страны в отношении Китая была последовательной, что она будет настаивать на необходимых вопросах и призывать к ответственному поведению, одновременно предпринимая шаги для решения проблем и сотрудничества по общим вопросам.

Саммит "Большой семерки" - заявления в адрес Китая

Президент США Джо Байден в рамках саммита "Большой семерки" в Хиросиме заявил, что "обязанность G7 никогда не прекращать наших усилий по построению мира". При этом он указал, что G7 не стремится "отделиться от Китая", а стремится "устранить риски и диверсифицировать отношения с Китаем".

Кроме того, лидеры "Большой семерки" акцентировали, что для достижения справедливого мира и окончания боевых действий нужно, чтобы Китай надавил на страну-агрессора РФ, чтобы она "немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска из Украины".

В свою очередь в Российской Федерации устроили истерику из-за саммита в Японии. В МИД РФ заявили, что встреча G7 носила антироссийский и антикитайский характер и в целом показал, что данная организация "необратимо деградировала".

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