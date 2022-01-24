Страны Альянса увеличивают присутствие своих сил на восточных рубежах НАТО в Европе.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг надеется на лучшее, но заявляет, что страны-члены Альянса должны готовиться к ухудшению ситуации из-за продолжения Россией наращивания военных сил около украинских границ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пекка Хаависто в Брюсселе.

"Ухудшение ситуации безопасности в Европе делает сотрудничество НАТО с Финляндией и Швецией еще важнее. Сегодня мы обсудили продолжение военного наращивания Россией в Украине и возле нее. Риск конфликта остается реальным. И мы продолжаем призывать Россию к деэскалации и избрать путь дипломатии", - заявил Столтенберг.

Также генеральный секретарь сказал, что НАТО является оборонительным альянсом, который не угрожает России или любой другой стране.

"Но мы всегда будем делать все необходимое для защиты и обороны всех наших стран-членов", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что НАТО усиливает восточные рубежи альянса.

Столтенберг отметил, что представители Альянса пригласили представителей РФ принять участие в ряде встреч в рамках Совета НАТО-Россия.

"В то же время мы работаем ради лучшего, надеемся на лучшее, но мы должны быть готовы к худшему, что означает, что мы, как НАТО, увеличиваем наше присутствие в восточной части Альянса", - сказал Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, страны НАТО приводят силы в режим боевой готовности и посылают дополнительные корабли и реактивные истребители с целью усиления сил на восточном рубеже НАТО в Европе, поскольку Россия продолжает увеличивать количество войск и вооружения в Украине и вблизи ее границ.

В частности, в последние дни несколько стран-членов НАТО объявили, что уже разворачивают свои силы или планируют сделать это в будущем.

Так, Дания направляет фрегат в Балтийское море и настроена развернуть четыре реактивных самолета F-16 в Литве с целью поддержки долгосрочной миссии НАТО по воздушному патрулированию в регионе.

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Франция выразила готовность направить силы в Румынию под командованием НАТО.

Нидерланды с апреля направят два самолета-истребителя F-35 в Болгарию для поддержки миссии НАТО по воздушному патрулированию в регионе, а также приводят в режим готовности корабль и сухопутные подразделения Сил реагирования НАТО.

В свою очередь США заявили, что рассматривают возможность усиления своего военного присутствия в восточной части Альянса.

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