В этих предложениях НАТО выразит готовность к переговорам по контролю над вооружениями и повышению прозрачности в отношении военной деятельности.

НАТО вскоре направит России свои письменные предложения в ответ на ее требования в области безопасности и предложит провести серьезные переговоры по вопросам контроля над вооружениями и мерам обеспечения прозрачности в отношении военной деятельности.

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Голос Америки.

"В ближайшее время мы передадим наши письменные предложения России; мы четко дали это понять", – сказал Столтенберг.

В этих предложениях НАТО выразит готовность к серьезным переговорам по контролю над вооружениями и мерам повышения прозрачности в отношении военной деятельности и размещения ракет.

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Ранее Москва потребовала от западных стран гарантий безопасности, в числе которых – отказ от расширения НАТО на восток и запрет на вступление Украины в альянс.

На прошлой неделе стороны провели серию переговоров по линии американо-российского Диалога о стратегической стабильности, Совета Россия – НАТО, а также по линии ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 16 января Столтенберг выразил готовность снова сесть за стол переговоров с Россией. Он отметил, что в НАТО по-прежнему готовы снова выслушать и обговорить опасения Москвы и добавил, что все еще верит в возможность соглашения с Россией.