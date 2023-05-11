Угрозой в НАТО считают Россию и международный терроризм.

Командование НАТО классифицирует Китай как вызов, а не военную угрозу. "Мы квалифицируем Китай не как угрозу, а как вызов. И мы не разрабатываем военных планов, касающихся Китая", - заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр на пресс-конференции в Брюсселе.

Бауэр добавил, в альянсе угрозой считают Российскую Федерацию и международный терроризм. В связи с этим военное командование разрабатывает планы именно на случай противостояния с Россией и с террористами.

По его словам, такая позиция Альянса не означает, что командование вооруженных сил отдельных стран-членов не занимается стратегическим планированием на случай вооруженного конфликта с КНР.

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Российско-китайские отношения и позиция НАТО

На фоне полномасштабной войны в Украине отношения между сторонами обострились, поскольку Альянс помогает Киеву, а Китай, хотя и утверждает о нейтралитете, поддерживает РФ.

Недавно генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг предупредил, что Китай совершит историческую ошибку, если окажет России летальную помощь.

Бывший агент КГБ Александр Зеленько заявил, что Китай координирует работу России.

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