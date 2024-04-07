Фумио Кисида выступает за непоколебимую приверженность Украине и тесную поддержку позиции стран G7 в отношении России.

Нарастающая геополитическая напряженность подтолкнула мир к "историческому поворотному моменту" и заставила Японию изменить свою оборонительную позицию. Об этом в интервью CNN сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Издание отмечает, что заявление главы японского правительства прозвучало накануне его встречи с президентом США Джо Байденом.

"Поскольку мы являемся свидетелями агрессии России против Украины, продолжающейся ситуации на Ближнем Востоке, а также ситуации в Восточной Азии, мы столкнулись с историческим переломным моментом. Вот почему Япония приняла решение фундаментально укрепить свой оборонный потенциал, и мы значительно изменили политику безопасности Японии на этих фронтах", - сказал Кисида.

По словам политика, его правительство следит за обменом оборудованием между Пхеньяном и Москвой, и указал на совместные военные учения Китая и России, описав такое сотрудничество как "тревожное с точки зрения международного порядка и стабильности".

"Отношения между Японией и Соединенными Штатами стали крепче, чем когда-либо прежде. ... Независимо от результата президентских выборов, я считаю, что важно убедиться, что американский народ признает важность японско-американских отношений", - подчеркнул Кисида.

СМИ напоминает, что с момента вступления в должность Кисида выступает за непоколебимую приверженность Украине и тесную поддержку позиции стран G7 в отношении России.

"Эти связи важны для Японии, поскольку российские и китайские военные проводят совместные учения в регионе, а Северную Корею теперь обвиняют страны Большой семерки в поставках Москве оружия для использования в ее войне в Украине, что вызывает глобальное беспокойство относительно появления оси между тремя странами, которые имеют напряженные отношения с Соединенными Штатами", - говорится в материале.

Отношения США и Японии - последние новости

США и Япония планируют крупнейшее обновление договора безопасности за более чем 60 лет. По информации Financial Times, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида объявят о планах реструктуризации военного командования стран для усиления оперативного планирования и учений.

Планируется, что стороны обнародуют план 10 апреля, когда Байден примет Кисиду в Белом доме.

В октябре 2023 года США, Япония и Южная Корея впервые в истории провели совместные воздушные учения. Маневры состоялись на фоне растущей ракетной и ядерной угрозы со стороны КНДР.

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