Клад находился в банках \ скриншот с видео
Клад на сумму полмиллиона евро случайно нашли во Франции в старом доме.
Читайте такжеВ Словакии турист нашел клад серебряных монет под деревомКак говорится в сюжете ТСН, мэрия города Море приобрела заброшенную усадьбу, ранее принадлежавшую семье местных предпринимателей. Когда начали разбирать старые вещи, наткнулись в погребе на банки с вареньем, а когда их открыли, то удивлению не было предела – вместо консервации там были золотые слитки и монеты.
Предварительно клад оценили в 500 тыс. евро. Деньги пойдут в городской бюджет.
В заброшенной усадьбе французского города Море случайно нашли пол миллиона евро
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