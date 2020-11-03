Предварительно клад оценили в 500 тыс. евро. Деньги пойдут в городской бюджет.

Клад на сумму полмиллиона евро случайно нашли во Франции в старом доме.

Читайте такжеВ Словакии турист нашел клад серебряных монет под деревомКак говорится в сюжете ТСН, мэрия города Море приобрела заброшенную усадьбу, ранее принадлежавшую семье местных предпринимателей. Когда начали разбирать старые вещи, наткнулись в погребе на банки с вареньем, а когда их открыли, то удивлению не было предела – вместо консервации там были золотые слитки и монеты.

Предварительно клад оценили в 500 тыс. евро. Деньги пойдут в городской бюджет.

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Автор: УНИАН