Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют следователи.

Украинские консулы находятся на постоянной связи с родителями мальчика, на которого напал неизвестный мужчина в немецком городе Айнбек. Причиной стало то, что ребенок говорил на украинском языке.

"В связи с появлением информации от активистов украинской общины о нападении взрослого мужчины на 10-летнего гражданина Украины, произошедшем 26 августа 2023 года в городе Айнбек (Нижняя Саксония), Генеральное консульство Украины в Гамбурге 28 августа обратилось в Министерство внутренних дел Нижней Саксонии с просьбой о детальном выяснении всех обстоятельств, расследовании преступления и наказания виновных", - сообщило Посольство Украины в Германии.

Прокуратура города Геттинген в связи с инцидентом возбудила дело по обвинению в попытке убийства. Дело находится на контроле консульской службы Украины. Сделаны все необходимые шаги для привлечения виновного к ответственности.

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В дипломатическом учреждении добавили, что нападение было совершено в присутствии других украинских детей, самому старшему из которых было 12 лет.

Нападение на ребенка в Германии

Как сообщал УНИАН, 26 августа в немецком городе Айнбек мужчина напал на детей из Украины из-за того, что они говорили на украинском.

В прокуратуре сообщили, что десятилетний мальчик играл с детьми, когда к ним подошел прохожий. Он возмутился, дети разговаривают между собой на украинском, потому что они "должны говорить на русском". Потом он сказал, что это Украина начала войну.

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