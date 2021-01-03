Сейчас на рассмотрении находится 871 экземпляр тел или останков.

Министерство здравоохранения Армении обнародовало точное количество своих военных, погибших во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян.

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"По состоянию на 1 января судебно-медицинскую экспертизу прошли 3330 тел. Был взят 1 441 образец для организации процесса опознания тел", – написала она.

Сейчас на рассмотрении находится 871 экземпляр тел или останков.

Война в Нагорном Карабахе: обострение и победа Азербайджана

27 сентября началась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

10 ноября в зоне конфликта были прекращены все военные действия. Об этом было объявлено в заявлении, подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии столкновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачивается миротворческий контингент России. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км) для обеспечения связи Нагорного Карабаха с Арменией, и при этом не затрагивать город Шушу.

12 декабря в Минобороны Армении сообщили, что вооруженные силы Азербайджана возобновили наступление в Нагорном Карабахе.

В ответ в оборонном ведомстве Азербайджана заявили о провокациях армянской стороны на освобожденных территориях Азербайджана, "сопровождавшихся нарушением режима прекращения огня". В оборонном ведомстве отметили, что со стороны Вооруженных сил Азербайджана были приняты "адекватные меры".

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Автор: УНИАН