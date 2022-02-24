Генсек НАТО избежал ответа на вопрос по поводу оказания помощи Украине после нападения РФ.

Экстренный саммит НАТО, который намечен на 25 февраля, состоится в расширенном составе.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания Североатлантического совета, передает Европейская правда.

На саммит Альянса решили пригласить представителей двух государств-партнеров.

"Финляндия и Швеция – близкие партнеры НАТО, и мы услышали от них четкий сигнал, что хотя сейчас они не подают заявку на членство в Альянсе – они против подписания любых соглашений с РФ, которые закрыли бы возможность расширения НАТО в будущем. Для них это – возможность для самоопределения, право выбирать свой путь, и потенциально в будущем также претендовать на членство в НАТО", - пояснил Столтенберг.

"Я пригласил Финляндию и Швецию на виртуальный саммит НАТО (который состоится 25 февраля). Кроме Швеции и Финляндии, в нем будут участвовать также президенты ЕС", - сказал генсек НАТО.

Украину, которая также является партнером Альянса и непосредственно ощущает на себе агрессию РФ, на встречу не пригласили. Также генсек НАТО избежал ответа на вопрос по поводу оказания помощи Украине после нападения РФ.

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