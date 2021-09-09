Родители Брайса Фредрикса показали судьям все, что осталось от их сына и невестки - урну с прахом и обгоревший лоскут ткани.

В Нидерландах состоялось очередное слушание по делу о крушении лайнера авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе, на котором семья одного из погибших принесла урну с его прахом.

Останки они продемонстрировали во время прямой трансляции с заседания.

С 6 сентября в судебном комплексе "Схипхол" слушают родных жертв. В течение девяти дней в зале суда должны выступить более 90 человек из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады, США, Германии и Британии.

Читайте такжеЖурналист о сбитом самолете MH17: все доказательства подтверждают, что Россия предоставила оружиеМногие из выступающих принесли с собой фотографии родственников, которые находились в Boeing 777, сбитом боевиками 17 июля 2014 года возле Грабово.

Однако родители Брайса Фредрикса принесли останки сына - урну с его прахом. А также обгоревший отрезок полосатой блузки, в которой в тот день была его девушка Дейзи Елерс. Останки погибших впервые принесли на зал заседаний.

Как объяснила мать Брайса, Селена Фредрикс, она хотела, чтобы в этот день ее сын "был с ней".

Сбитие рейса MH17: хронология событий

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 является российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был предводителем "разведывательного батальона" боевиков.

Судебный процесс в отношении их продолжается с 9 марта 2020 года.

Автор: Станислав Кожемякин