Лагерь окружен колючей проволокой и находится в пяти километрах от других населенных пунктов. Гуманитарные организации раскритиковали этот объект.

На греческом острове Самос открылся новый лагерь для беженцев, который вмещает до трех тысяч человек.

Как сообщает "Немецкая волна", объект находится в пяти километрах от бывшего временного лагеря близ городка Вати и других населенных пунктов и окружен высоким забором из колючей проволоки.

Министр по делам миграции и убежища Греции Нотис Митаракис, выступая с речью на открытии лагеря, сказал, что правительство относится к теме миграции так, как обещало гражданам. По словам чиновника, в новом лагере люди будут жить в хороших условиях и в безопасности. Министр вновь подчеркнул, что Греция больше не является воротами для нелегальной миграции в ЕС. Он отметил, что если два года назад на Самос прибыли 10 500 мигрантов, то в нынешнем году - лишь 111 человек.

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По сообщению местных СМИ, обитателям нового лагеря будет ежедневно разрешаться выходить за его пределы с 8 до 20 часов. Это правило не распространяется на тех, чье ходатайство об убежище было отклонено, и кого по договору между ЕС и Анкарой должны выдворить обратно в Турцию.

Гуманитарная организация "Врачи без границ" подвергла критике новый лагерь.

"Миллионы евро потрачены на строительство объекта, окруженного военной колючей проволокой и оснащенного системами наблюдения. И все это - для задержания людей, единственное "преступление" которых заключается в том, что они ищут помощи и стабильности. Мы можем лишь помочь нашим пациентам выжить в этом лагере", - говорится в заявлении "Врачей без границ", обнародованном 17 сентября.

Самос - первый греческий остров, на котором для беженцев построили "закрытый центр с контролируемым доступом". Другие подобные объекты будут впоследствии открыты на островах Лесбос и Хиос.

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Автор: Тамара Отовская