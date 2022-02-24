Активисты выходили с плакатами "Нет войне" и выкрикивали аналогичные лозунги.

В городах РФ проходят немногочисленные акции протеста против войны с Украиной. Участников задерживают.

Об этом сообщает российский телеканал "Дождь".

Сегодня, 24 февраля, в 24 российских городах прошли антивоенные митинги. По состоянию на 18:00 задержаны 167 участников акций.

В частности, по данным правозащитного медиапроекта "ОВД-Инфо", в Екатеринбурге на антивоенной акции задержаны более 60 человек.

Пикеты проходили также на Пушкинской площади в Москве и в разных местах в Санкт-Петербурге.

Активисты выходили с плакатами "Нет войне" и выкрикивали аналогичные лозунги.

Размещенные телеканалом материалы демонстрируют, что силовики перекрывают доступ к местам скопления протестующих, фиксируют протесты на камеры и задерживают участников акций.

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