Знаменитости просят остановить войну в Украине.

Российские знаменитости на фоне агрессии РФ в адрес Украины призвали остановить войну, которой не может быть никаких оправданий.

Первым по этому поводу высказался Валерий Меладзе, а вслед за ним обострение ситуации прокомментировали Лия Ахеджакова, Максим Галкин, Екатерина Варнава и другие.

Российский телеведущий Александр Гудков отметил, что ему стыдно за то, что он родился в этот день - 24 февраля, когда Россия напала на Украину.

Шоумен Максим Галкин также призвал остановить войну в Украине: "С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!"

Ведущая Екатерина Варнава, которая много лет работала в Украине, заявила, что ей страшно от всего, что сейчас происходит.

"Мне страшно, от того, с какой легкостью власти (России, - УНИАН) готовы отказаться от отношений со всем миром и не думают о нас. Не спрашивают нас. Страдают простые граждане… Никто не хочет войны", - сказала Варнава.

А вот актриса Лия Ахеджакова и вовсе призвала деятелей культуры выступить против войны в Украине. По ее словам, пришло время, когда нужно говорить.

В поддержку Украины высказалась и участница Евровидения 2021 от России Манижа.

"Это то утро, когда ты жалеешь о том, что проснулся. Не понимаешь куда идти, кому помочь. Сижу на углу кровати и плачу. Плачу потому, что это не мой выбор. Нынешняя агрессия против моей воли, против воли моей семьи, верю, что против воли наших народов. В моей семье тоже есть украинцы. Моя невестка из Украины. Мой будущий муж наполовину украинец. Мои близкие друзья украинцы. Мы - родные", - сказала певица.

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