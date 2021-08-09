Англичанин Леон Партон воссоединился со своей биологической семьей спустя 40 лет разлуки, благодаря старой газетной вырезке.
Об этом сообщает The Mirror.
Помогла 46-летнему Леону Партону британская телепередача Long Lost Family.
Мужчину усыновили в шестилетнем возрасте после того, как его мать, а также братьев и сестер выселили из дома. В результате им некоторое время прошлось жить на улице.
Читайте такжеРодившая сразу 10 детей женщина попала в психбольницу - никто не может найти малышейОб этом Партон узнал из газеты тех времен, которую ему в возрасте 11 лет показала его приемная мать.
Оказалось, с родной матерью Леон уже никогда не сможет увидеться - она скончалась в 2012 году, но редакторы передачи разыскали его брата Кирка и сестер Келли, Карен и Ким.
Также оказалось, что до усыновления Леона звали Карл.
"Я чувствую себя прекрасно. Я впервые обнял кровного родственника", - сказал Леон при встрече с родственниками.
После записи шоу мужчина встречался с родственниками еще несколько раз, а также познакомился с племянницами и племянниками.
Ранее УНИАН сообщал о другой трогательной истории - в Китае женщина узнала в невесте своего сына собственную дочь, исчезнувшую много лет назад.