В 6-летнем возрасте Карла усыновили чужие люди, поскольку его семья оказалась на улице.

Англичанин Леон Партон воссоединился со своей биологической семьей спустя 40 лет разлуки, благодаря старой газетной вырезке.

Об этом сообщает The Mirror.

Помогла 46-летнему Леону Партону британская телепередача Long Lost Family.

Мужчину усыновили в шестилетнем возрасте после того, как его мать, а также братьев и сестер выселили из дома. В результате им некоторое время прошлось жить на улице.

Читайте такжеРодившая сразу 10 детей женщина попала в психбольницу - никто не может найти малышейОб этом Партон узнал из газеты тех времен, которую ему в возрасте 11 лет показала его приемная мать.

Оказалось, с родной матерью Леон уже никогда не сможет увидеться - она скончалась в 2012 году, но редакторы передачи разыскали его брата Кирка и сестер Келли, Карен и Ким.

Также оказалось, что до усыновления Леона звали Карл.

"Я чувствую себя прекрасно. Я впервые обнял кровного родственника", - сказал Леон при встрече с родственниками.

После записи шоу мужчина встречался с родственниками еще несколько раз, а также познакомился с племянницами и племянниками.

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Автор: Станислав Кожемякин