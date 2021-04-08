Однако молодожены не являются кровными родственниками.

Жительница Сучжоу (Китай) узнала в невесте своего сына собственную дочь, которая исчезла много лет назад.

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Об этом пишет Sohu.

Женщина увидела у девушки родинку, точно такая была когда-то у ее дочери. Родители невесты подтвердили, что нашли ее маленькой и решили усыновить.

Отмечается, что сама женщина позже усыновила мальчика. Поэтому брак молодоженов состоится, поскольку они не являются кровными родственниками.

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Автор: Яна Ставская