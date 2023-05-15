Эта организация после вторжения РФ в Украину уже не может называться содружеством, говорят власти страны.

В Молдове инициировали процедуру выхода страны из соглашения о Межпарламентской ассамблее Содружества независимых государств, сообщает правительственный Telegram-канал.

Председатель парламента Игорь Гросу в понедельник объявил о решении инициировать процедуру выхода из МА СНГ, принятом после консультаций с гражданами и обсуждении в парламентской фракции PAS. По его словам, президент Молдовы Майя Санду также дала согласие.

"После того как Российская Федерация, страна-основательница СНГ, варварски напала на другую страну-основательницу, Украину, оккупировав ее территории и убивая ее граждан, эта организация уже не может называться содружеством", – сказал Гросу.

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Спикер парламента также подчеркнул, что участие Республики Молдова в структурах СНГ за 30 лет не помогло разрешить приднестровский конфликт, вывести российскую армию с территории Молдовы, не защищало страну от "болезненных экономических эмбарго" и энергетического шантажа посреди зимы.

"Участие в СНГ не защитило страны-участницы от военных нападений, войны и незаконной оккупации суверенных территорий", – добавил он.

Напомним, Украина, наряду с Беларусью и РФ, является одной из стран-основательниц Содружества Независимых Государств, образованного после распада СССР. В то же время Украина, не подписавшая Устав СНГ от 22 января 1993 года, де-юре не была государством-членом или даже государством-участником содружества – только государством-учредителем. Грузия вышла из СНГ в 2008 году после российской агрессии против страны. Украина прекратила свое участие в уставных органах СНГ в 2018 году из-за российской агрессии.

Ситуация в Молдове - что нужно знать

Кремль взял курс на дестабилизацию ситуации в Молдове, активизировав диверсионную деятельность, о чем неоднократно заявляли молдавские и украинские власти.

Президент Майя Санду заявляла, что Кремль хочет свергнуть законную власть и поставить руководить страной пророссийских агентов. В феврале молдавские власти получили от украинского президента Владимира Зеленского план россиян, предусматривавший захват страны.

В рамках российских усилий по дестабилизации в Молдове партия беглого депутата Илана Шора организовывала серию антиправительственных протестов.

В апреле Илана Шора лишили мандата после того, как приговорили к 15 годам тюрьмы.

В конце прошлого месяца на встрече министров иностранных дел стран ЕС согласовали создание гражданской миссии для Молдовы для борьбы с гибридными угрозами со стороны России.

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