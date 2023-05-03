За постановление о выходе из этого соглашения поддержало 280 народных депутатов.

Верховная Рада проголосовала за выход Украины из соглашения о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ. Решение поддержали 280 народных депутатов.

Так, постановление №9202 предусматривает выход Украины из соглашения о Межпарламентской Ассамблее государств-участников Содружества Независимых Государств. При этом отмечается, что такое решение обусловлено необратимостью европейского и евроатлантического курса Украины.

Также отмечается, что стратегический курс государства - приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Североатлантическом альянсе.

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Следует отметить, что соглашение о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ заключили 27 марта 1992 года.

Выход Украины из СНГ - последние новости

16 февраля 2022 года Верховная Рада приняла закон о выходе Украины из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников СНГ.

19 июня 2022 года парламент узаконил выход Украины из трех соглашений, которые действовали в рамках Содружества Независимых Государств - "О выходе из соглашения с СНГ по сотрудничеству в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи", "О выходе из протокола СНГ О внесении поправок в соглашение о Межправительственной фельдъегерской связи" и "О выходе из соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах-участницах СНГ".

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