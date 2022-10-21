Многие мужчины держатся подальше от улиц, опасаясь получить повестку.

В течение последних недель российская столица Москва превратилась в город женщин, а в ресторанах, магазинах и барбершопах мужчин практически не встретить – они либо отправились на войну в Украину, либо скрываются от мобилизации.

Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет издание, по пятницам в барбершопе Chop-Chop, который находится в центре Москвы, всегда многолюдно, но накануне прошлых выходных было занято лишь одно из четырех кресел.

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"Около половины наших клиентов уехали", – отметила менеджер заведения Ольга.

Примечательно, что многие мужчины держатся подальше от улиц, опасаясь получить повестку о призыве в армию. Ольга рассказывает, что по дороге на работу видела, как на каждом из четырех выходов из метро проверяли документы. Она отметила, что ее парень, работавший парикмахером в салоне, тоже уехал из страны.

Издание также отмечает, что ощутимо поредели ряды столичной интеллигенции, у которой, как правило, водятся деньги и есть заграничные паспорта. Некоторые постоянные посетители ресторанов, престижных магазинов и салонов покинули Москву, еще когда началось вторжение в Украину. Однако многие мужчины были либо призваны в армию в течение последнего времени, либо скрываются, надеясь избежать призыва, либо уехали за границу.

Если говорить о масштабах всей России, то речь идет о сотнях тысяч мужчин. По меньшей мере 200 тысяч человек бежали в соседний Казахстан, куда россияне могут въезжать без паспорта. Десятки тысяч других граждан РФ бежали в Грузию, Армению, Азербайджан, Израиль, Аргентину и Западную Европу.

"Я чувствую, что теперь мы – страна женщин. Я искала друзей-мужчин, чтобы они помогли мне передвинуть мебель, но поняла, что почти все они уехали", – сказала NYT 33-летняя фотограф Станислава.

Мобилизация в России: последние подробности

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что на середину октября в Российской Федерации мобилизовали 200 тысяч человек для войны против Украины. Пока враг проводит доукомплектование 107 и формирование 24 регулярных и резервных полков и батальонов общей численностью около 146 тысяч лиц.

Кроме того, более миллиона граждан Российской Федерации попали в базу пограничной службы РФ. Этим людям запрещен выезд за пределы страны в связи с мобилизацией.

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