На работу трех оператор больше всего жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга.

В работе операторов связи «Билайн», «Ростелеком», "МТС", а также социальной сети Twitter произошел сбой.

Об этом же свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, пишет Дождь.

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Больше всего пользователи жалуются на сбои у «Билайна» и Twitter. Проблемы связаны с доступом на сайт Twitter, входом в аккаунт, доступом в интернет, мобильной связью и мобильным интернетом. Также наблюдаются небольшие проблемы в работе «Ростелекома», в основном пользователи рассказали о невозможности зайти в интернет.

При этом глава пресс-службы «Билайна» Анна Айбышева заявила «Открытым медиа», что информация о сбое не соответствует действительности.

Позже начались проблемы со связью МТС, следует из данных Downdetector. В частности, об ухудшении связи сообщил корреспондент «Открытых медиа», находящийся на Пушкинской площади в Москве. Там 23 января запланирована акция в поддержку Алексея Навального.

На работу трех оператор больше всего жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга.

Протесты в России в поддержку Навального

23 января сторонники Навального проводят всероссийские акции протеста, они требуют освободить политика из-под ареста. Митинги уже начались как минимум в 13 крупных городах, в том числе Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске.

Соратники политика анонсировали митинги "Свободу Навальному!" в 93 городах России.

По состоянию на 11:00 по московскому времени, в акциях «Свободу Навальному!» всего приняли участие более 15 тысяч человек, пишет «МБХ медиа».

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Автор: УНИАН