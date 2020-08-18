Жителей Беларуси зовут на митинги за Лукашенко необычным способом (видео)
16:19, 18 августа 2020Мир
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Из грузовика доносится лозунг, который использует Лукашенко.
Лукашенко пытается собрать своих сторонников / фото REUTERS
Жителей одного из беларусских городов необычным способом зазывают на провластные митинги в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.
Соответствующее видео опубликовал портал TUT.by в своем Telegram.
"В Гомеле ездит грузовик, который зовет на митинг Лукашенко. Из него звучат место и время, а также лозунг - "Не дадим развалить страну!",- говорится в сообщении.
Выборы и протесты в Беларуси: что известно
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций.
- По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.
- 14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций из-за фальсификаций выборов и насилия в отношении протестующих.
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