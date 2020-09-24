Когда сообщения в Twitter вытесняют международные соглашения, начинается господство "закона джунглей".

Виртуальное заседание Генеральной ассамблеи ООН на этой неделе могло бы стать метафорой для краха дипломатии и усилий, нацеленных на сохранение международного порядка на основе правил вместо "закона джунглей".

Мир до сих пор переживает пандемию COVID-19. Поэтому мировые лидеры записали ряд видео-монологов без возможности встретиться в Нью-Йорке для традиционных параллельных и частных переговоров. На таких переговорах обычно поднимались темы глобальных споров, а также общих вызовов, таких как изменение климата, распространение болезней, бедность и развитие.

Читайте такжеГенсек ООН сравнил текущую ситуацию в мире с последствиями Второй мировой войныНо в свою 75 годовщину ООН все больше похож Лигу Наций образца 1930-х годов. Об этом пишет Politico. Во времена "мегафонной дипломатии", которую ведут с помощью социальных сетей, болтовня не лучше войны. Хотя когда-то Уинстон Черчилль утверждал обратное.

Совет Безопасности ООН вновь заблокирован спорами и недоверием среди крупнейших государств мира: США, Китаем и Россией. Соглашения о контроле вооружений когда-то помогли сохранить Холодную войну в "холодном" состоянии, замедлив распространение ядерного оружия и создав определенное доверие среди супердержав. Теперь они нарушены и разорваны. А тем безопасным рамкам, которые до сих пор сохранились, скоро тоже позволят потерять силу.

Единственного виновника в уничтожении "универсального" мирового порядка нет. Многие развивающиеся страны считают, что Запад создал его для обслуживания своих интересов в 1945, а затем в 1991 году после падения СССР. Существует много факторов дестабилизации. Среди них напористый подъем Китая, подкрепленный его попытками милитаризировать Южно-Китайское море. Ревизионизм России, стремящейся получить свою сферу влияния. Олицетворением этих стремлений стала оккупация украинского Крыма. Кроме того, США под руководством Дональда Трампа отказались соблюдать ядерную сделку с Ираном договоренности о борьбе с изменением климата, а также соглашения о торговле, которые его предшественники подписали.

Читайте такжеЗеленский анонсировал внесение в ООН обновленной резолюции по КрымуОтказ Вашингтона от своей послевоенной роли гаранта либерального, основанного на правилах международного порядка, несмотря на все несовершенство, стал чрезвычайным и самым большим ударом. Дипломатический вандализм Трампа побудил других лидеров по всему миру подражать ему. Миниатюрные версии Трампа заняты подрывом стабильности Восточного Средиземноморья, Ливии и Кашмира. И это лишь три из многих регионов, которые бросают вызов международному закону и где факты меняют на местах в одностороннем порядке.

Главный орган ООН на передовой борьбы с коронавирусом - ВОЗ - тоже переживает кризис после того, как Трамп лишил его финансирования от США в разгар пандемии. Он это сделал в знак протеста против якобы лояльности к Китаю. ВТО тоже сильно пострадал от политики в духе "Америка прежде всего". Организация борется за свое выживание после того, как США парализовали процесс назначения судей.

Международный уголовный суд, к которому Вашингтон так никогда и не присоединился несмотря на участие в его создании, тоже вступил в конфликт с Трампом. Причиной стал запуск главным прокурором суда расследования против американских солдат, которые могли совершить военные преступления в Афганистане. Трамп ответил на это односторонними санкциями против суда за "нелегитимные попытки подчинить американцев под свою юрисдикцию".

Но администрация Трампа не единственная разрывает все правила. Даже Великобритания, которая долгое время претендовала на моральное превосходство несмотря на свое имперское прошлое, продвигает законопроект, который "ограниченно" нарушает международный закон. Лондон хочет наделить себя правом переписывать части соглашения о выходе из ЕС, которое было ратифицировано менее года назад.

Читайте такжеBloomberg: К концу 2020 года голод будет ежедневно убивать больше людей, чем COVID-19Все это ставит во все большую опасность демократию, которая до сих пор была искусством использования убеждений, компромиссов и соглашений для мирного разрешения споров. Именно она стала основой международного поведения. Если точнее, то практика международного представительства и переговоров сильно изменилась под влиянием быстрых сообщений, круглосуточного потока новостей, международной экономической интеграции и социальных сетей. С этого начался шторм великих держав последнего десятилетия.

Министерства иностранных дел по всему миру столкнулись с сокращением их роли и бюджетов. Лидеры стран связываются напрямую или осуждают политику друг друга через сообщения в социальных сетях. Министерства финансов часто имеют большее международное влияние, чем дипломатические органы. Послы часто вообще не в курсе дел. Посольства превращаются в службы продвижения торговых интересов или заключения соглашений о продаже оружия.

Читайте такжеThe Economist: Социальные сети уничтожают доказательства военных преступленийЭтот мир без дипломатии, в котором все меньше уважают международный закон и все больше правду определяет самый сильный, особенно опасен для ЕС. Ведь это сообщество, построенное на основе соглашений, правил и воплощения совместных регуляций. ЕС безуспешно боролся за сохранение своих стандартов верховенства закона и судебной независимости в Польше и Венгрии. Его попытки создать общую внешнюю политику были взорваны принципу единодушия, который дает каждой стране-участнице право накладывать вето на решения, чтобы заставить партнеров по ЕС пойти на уступки в других проблемах. Именно поэтому союз не смог на этой неделе одобрить санкции против Беларуси.

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Перевод: Лесь Дымань