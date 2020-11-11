По мнению авторов документа, в настоящее время в мире идет первая стадия развития глобального конфликта.

Военная разведка Чехии в отчете о своей деятельности за 2019 год сообщила об угрозе начала третьей мировой войны.

Читайте такжеThe Telegraph: Безрассудная Россия может начать Третью мировую войну По мнению авторов документа, в настоящее время в мире идет первая стадия развития глобального конфликта. В качестве вероятной причины конфликта называется соперничество между США, Россией и Китаем.

«Возможный глобальный конфликт, к которому движется современный мир, пока находится на первом этапе подготовки. Формируется мировоззрение тех, кто сможет и захочет активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», - сказано в отчете, передает kommersant.

Авторы документа отмечают, что рост напряженности между США, Россией и КНР негативно отражается на других государствах, поэтому противоречия возникают и между союзниками. Военная разведка Чехии считает, что особую опасность сегодня представляет злоупотребление прогрессивными технологиями. Военный конфликт могут спровоцировать кибератаки или нападение с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Третья мировая война

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Автор: УНИАН