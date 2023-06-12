Только вывод российских войск с оккупированных территорий приведет к устойчивому миру, подчеркивает Боррель.

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель ответил на призывы прекратить военную помощь Украине. В интервью испанскому изданию OndaCero он подчеркнул, что "все хотят мира", но нужно понимать, что прекращение военной поддержки Украины не приведет к этому.

"А что будет дальше? Если прекратить военную помощь Украине, Россия по этой причине не соберется выйти [с украинской территории]. Мы все хотим мира, но мы должны знать, какого мира мы хотим", - говорит он.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отмечает, что целью "не может быть иное, кроме вывода российских войск с оккупированных территорий".

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Он также подчеркивает, что прекращение огня является маловероятным вариантом, и напоминает, что российские потери в технике значительно превысили потери Украины, но это не заставило Москву остановиться.

"Путин совершил гигантскую ошибку, он считал, что за 15 дней сможет быть в Киеве и покорить Украину из-за дисбаланса сил. Он совершил гигантскую ошибку, потому что он очень недооценил способность Украины к сопротивлению. Он очень переоценил способности своей армии. Он недооценил способность европейцев объединяться. ... Недооценил союз между США и Европой. В результате спустя несколько месяцев войны он потерял 2000 танков и отступает", – говорит Боррель.

Он также призывает Китай повлиять на Россию с целью остановить войну.

"Если бы я был другом Путина, как китайцы, я бы сказал ему, что он совершил гигантскую ошибку и чтобы исправлял ее как можно скорее. Мы ожидаем от Китая, что он повлияет на Путина, чтобы остановить эту войну", – говорит европейский дипломат.

"Мирные планы" по Украине

Ряд стран мира позиционируют себя как "миротворцев" и призывают к прекращению военной помощи Украине, утверждая, что именно это, а не российская агрессия, приводит к продолжающемуся кровопролитию.

В частности, такой позиции придерживатеся Китай, предложивший собственный мирный план. Аналогичную позицию высказывали президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва и чиновники Венгрии.

В Евросоюзе посоветовали предлагать такие "мирные планы" после того, как воочию увидят последствия российской агрессии против Украины.

США подчеркивали, что предложения о прекращении огня или территориальных уступки Киева для завершения войны будут служить лишь для узаконивания агрессии РФ поощрения будущих нападений.

Украина также акцентировала, что любой компромисс с РФ приведет к эскалации. Согласно позиции Киева, реального мира можно достичь только после вывода вражеских войск с украинской территории. Свою позицию по завершению войны Украина изложила в формуле мира. Она была поддержана немалым количеством стран.

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