Также Стубб призвал Запад вооружить Украину "до зубов".

То, что президент США Дональд Трамп начинает терять терпение в отношении войны в Украине, должно заставить наконец Россию перестать затягивать время. Такое предположение высказал президент Финляндии Александр Стубб изданию The New York Times. В то же время он признал, что Украине, вероятно, придется пойти на территориальные компромиссы, учитывая ситуацию на поле боя.

Издание предположило, что Трамп прислушивается к мнению Стубба, ведь через день после того, как они вместе поиграли в гольф во Флориде, президент США заявил, что "зол" на Кремль, и пригрозил санкциями странам, которые покупают российскую нефть. А через несколько часов после того, как Трамп и Стубб сидели рядом на похоронах Папы Франциска в Ватикане, глава Белого дома сделал резкое заявление относительно российских ударов по украинским городам.

Однако, отмечается, сам Стубб не согласился с тем, что он имеет влияние на Трампа, мол, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер возглавляют европейские усилия по окончанию войны в Украине, а его роль заключается лишь в том, чтобы "подтолкнуть вещи в правильном направлении".

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По его словам, после последнего общения с президентом США он почувствовал его раздражение.

"У президента заканчивается терпение, и мы слышали достаточно жесткие заявления в отношении Путина (Владимир Путин - российский диктатор, - ред.) и России. Поэтому я просто надеюсь, что Кремль понимает, что не стоит играть с президентом Трампом", - отметил Стубб и добавил, что то, что это может "на самом деле сдвинуть вещи в правильном направлении", заставив Россию прекратить затягивание переговоров.

Комментируя схему мирного соглашения, которая включает признание США Крыма территорией России, и альтернативный вариант Украины и Евроры, он заметил, что эти два предложения "нужно переупаковать", чтобы была возможность заключить соглашение как можно скорее.

Стубб считает, что Финляндия понимает "опасность мирных переговоров" для Украины лучше любой другой страны, ведь в 40-х годах прошлого века после войны с Советским Союзом она уступила РФ территорию, согласилась на нейтралитет и ограничения в отношении своей армии, оставаясь в течение десятилетий в определенной степени под контролем Кремля. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы Украину постигла такая же судьба.

По его словам, государственность состоит из земли, суверенитета и независимости, и Финляндия потеряла две из этих трех составляющих в 1940-х годах. Стубб сказал, что хотел бы, чтобы Украина сохранила все три составляющие, но признал, что ей, возможно, придется пойти на компромиссы по территории, если учитывать реалии на поле боя.

"Если мы получим хотя бы две из трех составляющих для Украины, я считаю, что это замечательно. Но Финляндия никогда, никогда не признает ни одной из территорий, которые Россия аннексировала во время этой войны в Украине", - заявил Стубб.

Он пояснил, что гарантии безопасности для Украины должны предусматривать вооружение Украины "до зубов", чтобы сдержать повторную атаку РФ.

Другие заявления Стубба относительно окончания войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению президента Финляндии, только Трамп может быть посредником между Украиной и РФ. После своей встречи с президентом США во Флориде Стубб объяснил, что Путин уважает, а во многом и боится Дональда Трампа.

Также президент Финляндии критиковал дискуссии о миротворцах. Он считает, что сейчас не время обсуждать введение иноземих войск в Украину. Стубб подчеркнул, что даже если Европа направит в Украину от 20 до 60 тысяч солдат, это не сыграет решающей роли. "Есть много других путей, как нам продолжить поддержку Украины. Наземные войска сейчас не находятся на нашей повестке дня", - сказал он.

Кроме того, Стубб заявлял, что Европе надо назначить спецпосланника по вопросам Украины, а также создать свою переговорную группу, как в США. "Потому что прямо сейчас, хоть у нас действительно хорошее руководство со стороны Франции и Великобритании, все еще возникает вопрос: хорошо, кто является европейским посланником, кому я должен звонить?" - пояснил президент Финляндии.

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