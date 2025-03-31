По его словам, беседы, которые он вел с Трампом, сводятся в основном к двум очень простым месседжам.

Президент США Дональд Трамп является единственным человеком, который может быть посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Такую мысль высказал президент Финляндии Александр Стубб.

По его словам, беседы, которые он вел с Трампом во Флориде, сводятся в основном к двум очень простым месседжам.

"Первое: он, вероятно, единственный человек в мире, который может стать посредником в установлении мира между Украиной и Россией. Почему? Потому что Путин уважает, а во многом и боится Дональда Трампа", - отметил политик.

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Он утверждает, что второй месседж касается прекращения огня. Президент напомнил, что предложил установить "дедлайн" для РФ до 20 апреля.

"Если президент Путин, который единственный не соглашается на прекращение огня, потому что этого хотят американцы, этого хотят европейцы, этого хотят украинцы, если он не подчинится прекращению огня, тогда мы должны пойти на колоссальный набор санкций от США и Европы", - отметил Стубб.

Разговор Трампа со Стуббом

Ранее Стубб рассказал, что посоветовал Трампу не доверять российскому президенту Владимиру Путину. Он также сообщил, что обсудил с Трампом дату возможного прекращения огня в Украине, предложив 20 апреля.

Стубб пояснил, что, во-первых, именно на 20 апреля приходится Пасха, а во-вторых, это будет ровно три месяца пребывания Трампа на посту президента США.

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