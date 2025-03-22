Путин ничем не рискует во время мирных переговоров, у него большие планы, - CNN

Для Владимира Путина позиция России в мире является личной, отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин стремится к миру. Украина и ее европейские союзники скептически относятся к этому заявлению, поскольку Кремль неоднократно уверял в своей готовности к миру, но каждый раз отказывался подписать соответствующие соглашения, пишет CNN.

Настоящие намерения Путина значительно масштабнее. Российский президент открыто заявляет, что Украина не имеет права на существование как независимое государство. Он также настаивает на возвращении НАТО к границам, существовавшим во времена холодной войны. Однако главная его цель - создание нового мирового порядка, в котором Россия будет играть ключевую роль.

Путин и его ближайшее окружение происходят из среды КГБ, советской разведки. Они не забыли унижения, связанного с распадом СССР, и недовольны тем, как изменился мир после этого.

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После хаоса 1990-х, когда российская экономика находилась в упадке и зависела от финансовой помощи Запада, Путин пришел к власти. Благодаря росту цен на нефть Россия стала богаче, а ее голос - весомее. Она даже была принята в клуб крупнейших экономик мира - G8. Однако этого было недостаточно.

"Путин был рад отбросить все это ради своих граждан из-за высших геополитических целей", - сказала CNN Кристин Берзина, управляющий директор Немецкого фонда Маршала США.

Россия была исключена из G8, подвергнута санкциям и изолирована на международной арене из-за своей агрессии против Украины. Берзина добавила:

"Для России никогда не было достаточно быть восьмой в G7. Это не соответствует представлению России о своей исключительности. Она - крупнейшая страна в мире, богатая ресурсами, поэтому как она может быть просто одним из игроков?"

Трамп стремится к быстрому завершению войны, даже если это будет означать потерю Украиной части своей территории. В то же время Путин не рискует ничем в переговорах. Трамп утверждал, что "Россия держит все карты" в войне с Украиной, хотя последние два года боевые действия зашли в тупик. Россия имеет определенные территориальные достижения, однако их цена - огромные потери.

"Путин вторгся в Украину, думая, что это будет легкая, быстрая операция. Через три года он контролирует 20% Украины, но ужасной ценой... Россияне, по сути, проигрывают. Но украинцы теряют быстрее", - сказал российский аналитик Марк Галеотти.

По его мнению, для Путина прекращение огня - это возможность получить краткосрочные выгоды, не отказываясь от своих стратегических целей.

Долгосрочные цели Путина

Российский президент и его окружение четко заявляют, что их стратегические цели остаются неизменными. Несмотря на разговоры о мире, Кремль настаивает, что "коренные причины" конфликта должны быть устранены. Это предполагает ликвидацию суверенитета Украины, смену ее правительства и ограничение влияния НАТО в Восточной Европе.

Путин начал полномасштабное вторжение в 2022 году с целью установления пророссийского режима в Киеве и недопущения интеграции Украины в ЕС и НАТО. Несмотря на неудачи на поле боя, он не отказался от этой цели.

"Самый простой способ для России достичь того, чего она хочет в другой стране, - это не военными средствами, а через вмешательство и избирательный процесс", - отмечает Берзина.

Именно поэтому Кремль сомневается в легитимности Зеленского и настаивает на выборах, пытаясь использовать этот процесс для своих целей.

Путин также хочет, чтобы Украина оставалась "нейтральным" государством и не вступала в НАТО. Однако его обещания мира не вызывают доверия среди европейских союзников Украины.

Личные мотивы

Андрей Солдатов, российский журналист и эксперт по безопасности, считает, что Кремль надеется "вытянуть что-то" из Трампа, однако не ожидает глобального изменения отношений с Западом. Российское руководство рассматривает эту войну не только как конфликт с Украиной, а как противостояние с Западом в целом.

"Для Кремля это не война с Украиной, это война с Западом, и многие люди в Москве не верят, что возможна длительная сделка с США", - сказал Солдатов CNN.

Кремль продолжает верить, что Запад стремится уничтожить и подчинить Россию. Это не просто пропаганда - это убеждение, укоренившееся в сознании Путина и его окружения.

Более того, Путин использует исторические мифы для обоснования своих действий, утверждая, что Украина не является отдельным государством, а частью "исторической России". Однако историки отрицают такие утверждения, указывая на то, что политические образования времен Киевской Руси не имеют отношения к современным государствам.

Религиозный аспект также играет важную роль. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл открыто поддерживает войну, а Путин стремится возродить идею "православного единства" под руководством Москвы.

Глобальные амбиции

Путин стремится вернуть России статус великой державы и ослабить влияние США в мире. Для этого он создает коалицию с противниками Запада - Китаем, Ираном и другими странами.

Как отмечает Моника Уайт, доцент университета Ноттингема:

"Россия хочет быть за всеми важными столами переговоров... Она стремится играть главную роль в блоке, который определяется своей готовностью к дестабилизации.

Как пишет CNN, Путин убежден, что Россия должна участвовать в определении мирового порядка. И возможно, у него есть единомышленник в Вашингтоне. Трамп считает, что самые могущественные страны мира имеют право действовать по собственному усмотрению, даже если это означает перераспределение территорий.

"С точки зрения Трампа, Украина - это вассальное государство, которое должно принять соглашение между США и Россией", - заключает Галеотти.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее Трамп заверил, что уже очень скоро достигнет полного прекращения огня между Россией и Украиной. Политик сказал журналистам, что прямо во время их разговора продолжаются переговоры "о разделе территории" между двумя странами. Он хочет прекратить войну, чтобы "остановить убийства и сэкономить американские деньги":

В то же время Трамп отказался сказать, рассматривает ли возможность введения санкций против России за продолжение нападений на Украину.

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