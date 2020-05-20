Глава МИД Германии напомнил Лаврову, что Россия должна выполнять Минские соглашения
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас напомнил министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, что Россия является страной, которая должна выполнять Минские соглашения.
Как сообщает Посольство Германии в Украине в микроблоге Twitter 19 мая состоялся телефонный разговор Мааса и Лаврова.
"Министр Хайко Маас после вчерашнего разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым: я четко объяснил, что сотрудничество России как стороны в реализации Минских договоренностей срочно необходимо, чтобы Россия и Украина смогли достичь прогресса в выполнении решений саммита в нормандском формате", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, по результатам "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и России согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.
Также в документе говорилось об обмене удерживаемыми лицами.
Кроме того, лидеры стран "нормандской четверки" задекларировали поддержку достижению в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ об открытии новых пунктов пропуска через линию разграничения.
Вместе с тем в коммюнике говорилось о согласовании правовых аспектов закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и так называемой "формуле Штайнмайера".