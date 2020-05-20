Глава МИД Германии напомнил Лаврову, что Россия должна выполнять Минские соглашения

Хайко Маас подчеркнул, что сотрудничество РФ необходимо для достижения прогресса в выполнении решений саммита в нормандском формате.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас напомнил министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, что Россия является страной, которая должна выполнять Минские соглашения.

Как сообщает Посольство Германии в Украине в микроблоге Twitter 19 мая состоялся телефонный разговор Мааса и Лаврова.

"Министр Хайко Маас после вчерашнего разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым: я четко объяснил, что сотрудничество России как стороны в реализации Минских договоренностей срочно необходимо, чтобы Россия и Украина смогли достичь прогресса в выполнении решений саммита в нормандском формате", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по результатам "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и России согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также в документе говорилось об обмене удерживаемыми лицами.

Кроме того, лидеры стран "нормандской четверки" задекларировали поддержку достижению в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ об открытии новых пунктов пропуска через линию разграничения.

Вместе с тем в коммюнике говорилось о согласовании правовых аспектов закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и так называемой "формуле Штайнмайера".