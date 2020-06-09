Пострадавший в жуткой аварии с российским актером Ефремовым водитель умер

Мужчина, погибший в аварии с Михаилом Ефремовым, – 57-летний Сергей Захаров. В Москве работал водителем-курьером.

Водитель фургона Сергей Захаров, пострадавший в аварии с участием российского актера Михаила Ефремова, умер.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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По его данным, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Ранее он был доставлен в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.

По данным Telegram-канала, Мужчина, погибший в аварии с Михаилом Ефремовым, – 57-летний Сергей Захаров. В Москве работал водителем-курьером.

Как сообщал УНИАН, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Сообщалось, что тяжелую травму получил мужчина, в автомобиль которого врезался Ефремов.

Актеру грозит 7 лет тюрьмы.

Видео: Москва 24

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