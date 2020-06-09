Российскому актеру Ефремову грозит до 7 лет тюрьмы за пьяное ДТП (видео)
В отношении российского актера Михаила Ефремова, который попал в ДТП в центре Москвы, возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на МВД России.
"Возбуждено дело в отношении водителя иномарки по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.
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Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
По словам главы пресс-службы московской полиции, Ефремов был задержан на месте происшествия и отправлен на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Позднее экспертиза подтвердила, что актер был пьян.
На видеозаписи, которая опубликована в Twitter, видно, как один из автомобилей (предположительно, им управлял Ефремов) движется по внутрненней стороне Садового кольца, выезжает на встречную полосу и врезается на полной скорости в автомобиль "Лада", который едет навстречу.
Видео с камер: актёр Михаил Ефремов на скорости пересекает двойную сплошную и лоб в лоб врезается во встречную машину. pic.twitter.com/y55zm5SJMv— Потапов Евгений (@ea_potapoff) June 8, 2020
Пострадавший водитель был доставлен в тяжелом состоянии в НИИ им. Склифосовского. По данным российских СМИ, он работал курьером в компании по доставке еды.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что он получил шок третьей степени, открытый перелом бедра, перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму.
Сообщается, что Ефремов не пострадал.
Как сообщал УНИАН, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Сообщалось, что тяжелую травму получил мужчина, в автомобиль которого врезался Ефремов.
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