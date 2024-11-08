Он называет позицию канцлера безответственной.

Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц расскритиковал отказ канцлера Олафа Шольца усилить военную поддержку Украины, обвинив его в затягивании времени.

Как пишет Bild, политик раскрыл членам фракции ХДС/ХСС детали разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, который заявил ему, что Киеву нужна от Берлина не финансовая помощь, а дальнобойное оружие и боеприпасы.

По словам Мерца, у Шольца нет аргументов для отказа усилить военную помощь украинской армии, а затягивание решения является безответственным. Он призвал канцлера на следующей неделе вынести вопрос доверия на обсуждение в Бундестаге.

Видео дня

Распад коалиции в Германии

Напомним, ранее Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера. В ответ Свободные демократы отозвали из правительства всех своих министров.

Линднер раскритиковал канцлера за препятствование более эффективной помощи Украине, заявив, что его партия "никогда не колебалась" в этом вопросе.

Вас также могут заинтересовать новости: