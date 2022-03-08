Компания имеет более тысячи заведений в РФ.

Yum! Brands, владелец сети заведений KFC, Pizza Hut, останавливает инвестиции в РФ.

Об этом говорится в распространенном в медиа заявлении компании.

Компания объявила, что "остановила все инвестиции и развитие ресторанов в России".

Ранее Yum! Brands сообщила, что у нее около 1 000 ресторанов KFC и 50 ресторанов Pizza Hut в России. Почти все они управляются независимыми владельцами по лицензионным или франчайзинговым соглашениям.

Напомним, владелец крупных сетей магазинов одежды "Inditex" ("Zara", "Bershka" и "Pull & Bear") прекратил торговлю в России и закрывает 502 магазина и онлайн-продажи.

Также американский бренд спортивной одежды и обуви Nike закрыл продажи в России. Впоследствии это сделал и Adidas,

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