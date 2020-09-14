Правоохранители уже открыли дело.

На севере Испании 90-летний маяк превратили в арт-объект, чтобы приманить туристов, но новоукрашенное здания вызвало культурный скандал.

По просьбе местных властей, художник Окуда Сан Мигель разрисовал разноцветными узорами белый маяк, расположенный недалеко от города Аджо на побережье Атлантического океана, сообщает The Guardian.

Проект назвали Infinite Cantabria. Часть денег, которые планируют собрать с туристов и событий на объекте, обещают направить на финансирование продовольственных банков в регионе.

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На этот раз я использовал животных из провинции Кантабрия — волков, медведей, чаек и стервятников. Цвета и геометрия представляют культуру коренных народов, мультикультурность и свободу, — рассказал Окуда Сан Мигель о своей работе.

Однако далеко не всем понравился такой креативный подход. Ранее в этом году почти 4 тыс. людей подписали петицию, которая призывала оставить маяк белым, поскольку реконструкция «полностью меняет стиль маяка на мысе Аджо и не учитывает архитектурное наследие Кантабрии».

Пять культурных групп также обратились к мэру с просьбой подумать над целесообразностью проекта. Кроме того, члены региональной партии "Объединенные левые" попросили прокуратуру проверить, не нарушили ли местные власти и администрация порта какие-то законы о наследии. Правоохранители открыли дело.

По меньшей мере это никого не оставило равнодушным, — сказал художник.

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Автор: Наталия Печиборщ