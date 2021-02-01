Скончался один из сценаристов комедийного мультсериала "Симпсоны" Марк Уилмор.

Читайте такжеВ Канаде преподаватель продолжил вести онлайн-курс после смертиОб этом в Twitter сообщил его брат.

Уилмор ушел из жизни в субботу, 30 января. Ему было 57 лет.

"Мой брат Марк Эдвард Уилмор умер вчера вечером, борясь с COVID и другими заболеваниями, от которых он страдал много лет", - написал Ларри Уилмор.

Марк Уилмор был американским телевизионным сценаристом, продюсером, актером, комиком и писателем. Он работал над сериалом "В живом цвете", а также рядом серий "Симпсонов". Был 10-кратным номинантом на премию "Эмми".

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Автор: УНИАН