В ходе расследования допросили 90 свидетелей и изучили десятки документов, писем и стенограмм из церковных архивов Ватикана и США.

Папа Франциск заявил, что искоренит сексуальное насилие в Католической церкви после публикации отчета о том, что Ватикан не справился с фактами регулярного насилия со стороны кардинала МакКеррика к молодым семинаристам.

Об этом пишет Reuters.

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"Вчера опубликовали отчет о неприятном случае экс-кардинала Теодора МакКеррика. Я выражаю поддержку всем жертвам любого насилия и намерения Церкви искоренить это зло", – заявил Папа на ежедневной общей аудиенции.

Потом он закрыл глаза и беззвучно помолился, отметили журналисты.

О чем говорится в скандальном отчете

На 450 листах отчета говорится о том, что покойный Папа Иоанн Павел II назначил МакКеррика на высокую должность в 2002 году – вопреки слухам о его сексуальных домогательствах ко взрослым семинаристам. Тогда, по результатам неофициального расследования, в церкви установили, что священник «спал с молодыми людьми», но «доказательств» сексуальных действий не нашли.

В свою очередь, расследование этого дела продвигалось и в 2008 году при папе Бенедикте. Однако МакКеррику сделали устное предупреждение и приказали вести себя сдержанно, а также попросили уйти в отставку с поста епископа.

Как пишет The Guardian, в ходе расследования допросили 90 свидетелей и изучили десятки документов, писем и стенограмм из церковных архивов Ватикана и США.

Во время расширенных интервью, отчасти эмоциональных, свидетели описывали поведение кардинала: сексуальное насилие, нападения, нежелательную сексуальную активность, интимный физический контакт и совместное использование кроватей без физических прикосновений. Кроме того, МакКеррик злоупотреблял служебным положением.

Папа Франциск, учитывая решение предшественников, тоже не видел в деле какой-то перспективы, потому что считал, что необходимые меры уже приняты. Но после новых обвинений МакКеррика в 2017 году лишили сана.

Сам обвиняемый публично не комментировал. Сейчас ему 90 лет, и он живет в полной изоляции.

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Автор: Яна Ставская