Люди пришли посмотреть на пожар, который возник на автосервисе, и прогремел мощный взрыв, сообщили журналисты.

В российской Махачкале в части помещений автосервиса, который находится недалеко от автозаправки, хранилось много удобрений с селитрой (взрывоопасное вещество).

На автосервисе начался пожар, и на него пришли посмотреть люди, а потом произошел мощный взрыв, сообщает ВЧК-ОГПУ в Telegram. По его данным, взрывная волна спровоцировала детонацию двух цистерн на АЗС и очень сильное возгорание.

"После начала пожара в автосервисе, посмотреть на который собрались люди, селитра взорвалась. Взрыв был такой мощный, что уничтожал все на пути, в частности, палатку-гриль с семьей из четырех человек…", - отмечается на канале.

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Что известно о взрыве в Махачкале

Махачкала - это город, который является столицей Республики Дагестан. Он находится на берегу Каспийкого моря. Примечательно, что Россия часто атакует Украину ракетами, которые в небе над Каспийским морем запускают бомбардировщики.

14 августа вечером появилась информация, что в Махачкале был мощный взрыв, начался пожар, и огонь якобы распространился на жилые дома. По сведениям спасателей, площадь возгорания составляла 500 квадратных метров.

В МВД сообщали, что на АЗС взорвались две цистерны с топливом. Кроме того, возможно, сгорел автобус с людьми. По сведениям медиков, жертвами огненного инцидента в Махачкале стали 35 человек. Есть десятки пострадавших.

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