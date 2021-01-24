Была совершена террористическая атака на восточный газопровод, что привело к мощному пожару.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на трубопровод государственной нефтяной компании PDSVA было совершено нападение.

Об этом Мадуро сообщил во время выступления, транслировавшегося в Twitter.

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Он отметил, что сейчас PDSVA взяла участок сети под контроль, однако из-за атаки начался пожар.

«Сегодня была совершена террористическая атака на восточный газопровод, что привело к мощному пожару. К настоящему моменту он взят под контроль сотрудниками PDVSA», - сказал господин Мадуро.

Погибших или пострадавших в ходе теракта нет.

Мадуро не уточнил, кто мог стоять за действиями террористов.

Предыдущие взрывы

20 января 2021 года в одном из зданий, расположенных в центре столицы Испании прогремел мощный взрыв, несколько этажей были разрушены. Погибли три человека.

24января 2021 года в пригороде Лос-Анджелеса, штат Калифорния, прогремел взрыв в церкви, которая выступала против ЛГБТ.

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Автор: УНИАН