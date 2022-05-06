Белорусский диктатор разрешает запуск российских ракет по Украине с территории республики.

Беларусский диктатор Александр Лукашенко, судя по его последним заявлениям, пытается избежать участия своих войск в войне против Украины.

Такое мнение высказал в эфире 24 канала экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Он предполагает, что диктатор сейчас пытается сделать вид, что якобы не причастен к агрессии РФ.

"Сейчас видим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "включил заднюю" и пытается спрыгнуть. То есть тихонько избежать участия в войне России против Украины. Мол, он "не в теме", не погружен в материал и не знает планов Кремля", - отметил он.

Белорусскому диктатору эксперт советует "не расслабляться", так за помощь агрессору в войне против Украины он свое получит. В то же время, отметил Ступак, Лукашенко удалось включить "колхозную смелость" и не поддаться на попытки Кремля заставить вступить в войну.

"Был такой момент, когда самолеты залетали на территорию Беларуси и бомбили поселки. Именно тогда все шло до войны, но потом исподтишка затихло", - отметил бывший сотрудник спецслужбы.

Он также подчеркнул, что Лукашенко мог остановить запуски российских ракет по территории Украины. По словам эксперта, кроме запускающих ракеты военных РФ есть еще обеспечение (топливо, питание, коммуникация, связь), на которое может повлиять Лукашенко.

"У каждого человека есть выбор. Он может его сделать - перерезать коммуникации, запретить поставки в эти ракетные установки продуктов, воды, боеприпасов. И все тогда ничего не будет. Однако он этого не сделал", - подчеркнул Ступак.

Накануне Лукашенко назвал недопустимым возможное применение Россией ядерного оружия против Украины, а также заявил, что так называемая в России "спецоперация" в Украине "затянулась".

Сегодня СМИ сообщили, что Лукашенко готовится отправить в подконтрольные России районы Донбасса свою делегацию, тем самым признавая эти кремлевские квазиобразования.