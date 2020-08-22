"Остановим!": Лукашенко пригрозил участникам забастовки закрытием заводов

Президент Беларуси выступил в Гродно перед сторонниками.

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил припугнуть работников предприятий, которые продолжают бастовать.

Читайте такжеЛукашенко поручил защищать "западную жемчужину с центром в Гродно" от войск НАТОНовое заявление по этому поводу он сделал 22 августа во время митинга в Гродно перед своими сторонниками.

По его словам, уже с понедельника предприятия, работники которых участвуют в акциях протеста, будут закрыты.

«Если кто-то не хочет работать – не надо. Мы их все равно не заставим, страна переживет. Если предприятие не работает, с понедельника – замок на ворота, остановим! Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника!» – заявил он.

Лукашенко считает, что протесты в стране организованы и координируются теми, кто «сидит за рубежом в соседних странах»:

«Именно их я хочу предупредить: это не только наша граница. Это граница Союзного государства и ОДКБ. И ответ будет соответствующий: Беларусь на поругание не отдадут», – сказал он.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

После обнародования данных экзит-пола, согласно которых побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.

По данным правозащитного центра «Весна», только в день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, были задержаны более 200 человек.

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Автор: Катерина Шварц