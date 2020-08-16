"Начало вашего конца": о чем говорил Лукашенко на митинге Минске

Лукашенко решительно отвергает возможность перевыборов и жалеет о распаде СССР.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на провластном митинге в Минске прокомментировал акции протеста и обозначил основные положения своей политики.

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Как сообщает TUT.by, выступление он начал с разговора о событиях 30-летней давности.

"Я помню 1990-е. Здесь стояли люди — рабочие — с кастрюлями и чайниками просили кушать. Я все это видел из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей. Я не сторонник площадей. Я не сторонник митингов. И это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь, — заявил Лукашенко. «На митингах и площадях мы уничтожили то, что было нам дано Богом, — империю, без которой не решался ни один вопрос. Получили кровавый обрубок этой империи», - заявил он.

Лукашенко о НАТО

В дальнейшем Лукашенко начал говорить о внешней угрозе. По его словам, страны НАТО хотят установить в Беларуси свой диктат.

«Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите: танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша. И к сожалению, наша, родная Украина и ее руководство, приказывают провести нам новые выборы, — продолжил глава государства. «Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация!», - высказал он. «Нам предлагают новую власть. Нам предлагают солдат НАТО. Чернокожих, желторотых и белобрысых! Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой! Неужели вы этого не видите?», - заключил Лукашенко.

Лукашенко о живой цепи

Лукашенко раскритиковал инициативу оппозиции о создании «живой цепи» от Вильнюса до Киева.

"Нам предложили ланцуг, цепь, предложили те, — от Вильнюса до Киева. Мы туда поставим больше 300 тысяч наших людей. Этот ланцуг — санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х! И за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом! Мы не должны стать отхожим местом для Европы", — высказался он.

Лукашенко о перевыборах

Нынешний президент Беларуси решительно отвергает возможность перевыборов. По его убеждению, без него Беларусь ждет упадок и нищета.

«Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвый, я не позволю вам. Выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций. Кто будет проводить новые выборы? Кто на них пойдет? Бандиты и урки! Пойдем на выборы? А кто работать будет?», – заявил он.

«Загубите не Лукашенко — загубите первого президента, это будет начало вашего конца».

«Помните, я обращаюсь к ним [к протестующим], а вы проследите — чтобы они не разжигали этот костер. Потому что на пепелищах будущего никогда не построить. Будете нищими, будете ходить с протянутой рукой и просить кусок хлеба», – заключил он.

В конце своего выступления Лукашенко заявил, что стоит перед собравшимися «на коленях», ведь они этого заслужили. При этом, на колени он так и не встал.

Протесты в Беларуси: что происходит

Оппозиция анонсировала на сегодня проведение самого масштабного марша свободы в истории страны. Мероприятие в Минске начнется с проспекта Независимости, участники пройдут по центральным улицам и площадям. Марш состоится и в других городах и населенных пунктах страны.

В свою очередь, власть устроила в центре Минска крупный провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию "добровольно-принудительно" свозили бюджетников со всей страны.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.

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Автор: Дмитрий Захаров