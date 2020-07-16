Лукашенко назвал еще один "оригинальный" метод, кроме трактора, как вылечиться от COVID-19

Лукашенко добавил, что получил подтверждение ранее высказанной им теории, что «трактор всех вылечит».

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что витебском губернатору Николаю Шерстневу удалось вылечиться от коронавируса благодаря косе.

Об этом сообщает пресс-служба главы Беларуси.

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«Я у Николая спрашивал, как он боролся. Он говорит: брал косу и шел косить. Каждое утро занимался физическими нагрузками и очень быстро восстановился», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что таким образом получил подтверждение ранее высказанной им теории, что «трактор всех вылечит».

«Это то, о чем я говорил в самом начале, когда шутил, что трактор всех вылечит. Ни в коем случае нельзя было останавливать посевную кампанию, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы собирать. Тем более, год хороший», – подчеркнул Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко призвал не осуждать его страну за проведение парада ко Дню победы во Второй мировой войне во время пандемии коронавируса.

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