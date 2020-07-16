Лукашенко назвал еще один "оригинальный" метод, кроме трактора, как вылечиться от COVID-19
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что витебском губернатору Николаю Шерстневу удалось вылечиться от коронавируса благодаря косе.
Об этом сообщает пресс-служба главы Беларуси.
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«Я у Николая спрашивал, как он боролся. Он говорит: брал косу и шел косить. Каждое утро занимался физическими нагрузками и очень быстро восстановился», – сказал Лукашенко.
Он добавил, что таким образом получил подтверждение ранее высказанной им теории, что «трактор всех вылечит».
«Это то, о чем я говорил в самом начале, когда шутил, что трактор всех вылечит. Ни в коем случае нельзя было останавливать посевную кампанию, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы собирать. Тем более, год хороший», – подчеркнул Лукашенко.
Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко призвал не осуждать его страну за проведение парада ко Дню победы во Второй мировой войне во время пандемии коронавируса.
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