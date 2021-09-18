Лукашенко выступал по случаю Дня народного единства - праздника, который в Беларуси отмечается начиная с этого года 17 сентября, в день нападения СССР на Польшу в 1939 году, в результате которого в страну были присоединены территории Западной Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал польский город Белосток и литовский Вильнюс "белорусскими землями".

Такое заявление он сделал на форуме патриотических сил на "Минск-Арене", сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Соседи нам даны от Бога, как и любому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточчина - это белорусские земли. Что Вильно - это тоже белорусский город, и земли вокруг. Мы же об этом не говорим", - заявил Лукашенко.

"Внутриконфессиональное равновесие и межнациональное единство - незыблемые основы нашего общества. Все мы, живущие на этой земле люди, - белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память на всех. Это нерушимо, это навсегда", - добавил Лукашенко.

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Лукашенко выступал по случаю Дня народного единства - праздника, который в Беларуси отмечается начиная с этого года 17 сентября, в день нападения СССР на Польшу в 1939 году, в результате которого к стране были присоединены территории Западной Беларуси.

Ранее, как писал УНИАН, Лукашенко заявил, что не хочет терять экономические отношения с Украиной. Ее он назвал "житницей Советского Союза" и отметил, что Киев, как и вся страна, нуждается в калийных удобрениях. В своем заявлении Лукашенко показал свою надежду на сотрудничество с Украиной.

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Автор: Виктория Гордиенко