Лукашенко допустил, что пересидел в президентском кресле, однако при этом отметил, что только он может защитить беларусов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, избранный в августе на шестой срок, допустил, что «немного пересидел» в должности главы государства.

Читайте такжеЛукашенко передал ФСБ "доказательства" о фальсификации отравления НавальногоОб этом он заявил в ходе большого интервью журналистам российских телеканалов, передает kommersant. «Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов», - сказал Лукашенко.

Президентство Александра Лукашенко:

Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года.

9 августа 2020 года сразу после очередных президентских выборов в Беларуси начались протесты. Протестующие требуют признания итогов выборов недействительными и обвиняют власти в фальсификации результатов. Светлана Тихановская, получившая, по официальным данным, 10% голосов не признала результаты выборов и создала координационный совет оппозиции для мирной передачи власти.

Евросоюз не признал результатов выборов президента Беларуси.

6 сентября в Беларуси прошел "Марш единства", в котором приняли участие более 100 тыс. человек.

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Автор: УНИАН