Лукашенко допустил, что пересидел в кресле президента \ фото president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко, избранный в августе на шестой срок, допустил, что «немного пересидел» в должности главы государства.
Читайте такжеЛукашенко передал ФСБ "доказательства" о фальсификации отравления НавальногоОб этом он заявил в ходе большого интервью журналистам российских телеканалов, передает kommersant. «Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов», - сказал Лукашенко.
Президентство Александра Лукашенко:
- Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года.
- 9 августа 2020 года сразу после очередных президентских выборов в Беларуси начались протесты. Протестующие требуют признания итогов выборов недействительными и обвиняют власти в фальсификации результатов. Светлана Тихановская, получившая, по официальным данным, 10% голосов не признала результаты выборов и создала координационный совет оппозиции для мирной передачи власти.
- Евросоюз не признал результатов выборов президента Беларуси.
- 6 сентября в Беларуси прошел "Марш единства", в котором приняли участие более 100 тыс. человек.
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