При этом он еще раз подчеркнул, что в настоящее время в таком размещении "нет абсолютно никакой необходимости".

Александр Лукашенко пригрозил разместить российские базы в Беларуси, если этого потребует безопасность Союзного государства с РФ.

Заявление политика цитирует БЕЛТА.

Он отметил возрастание обеспокоенности западных стран предстоящими учениями белорусских и российских военных на территории Республики, известные как "Запад-2021".

По словам Лукашенко, с Кремлем "никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждали" из-за якобы отсутствия необходимости при наличии современных видов вооружения.

Однако он допустил такое размещение.

"Если для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России потребуется разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружения – они будут здесь размещены незамедлительно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные Силы. Не учитывая "территориалов", мы можем в нужный момент 500 тысяч человек поставить под оружие, а это уже сила. Если будет мало, сюда введут все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если надо, мы думать не будем", – заявил Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко уволил постпреда Беларуси в Евросоюзе и НАТОПри этом он еще раз подчеркнул, что в настоящее время в таком размещении "нет абсолютно никакой необходимости".

21 июля Россия отправила первые эшелоны своих военных и техники в Белорусь на подготовительные учения, предшествующие военным учениям "Запад-2021" в сентябре.

На российско-белорусских учениях планируют массово применять военную авиацию.

По мнению уже экс-Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, эти осенние учения вооруженных сил России и Беларуси представляют потенциальную угрозу на фоне стягивания Россией своих войск к границам с Украиной.

"Хотя мы наблюдали некоторое сокращение численности российских войск вблизи границы, там остаются десятки тысяч с оружием и техникой. Россия пытается ввести ограничения в Черном море, включая ограничение доступа к Азовскому морю через Керченский пролив", – говорил он.

Союзное государство с Беларусью: что это такое

Союзное государство - сверхдержава Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организованным единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространствами.

Договор о создании Союзного государства России и Беларуси был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами.

В конце 2019 была утверждена Дорожная карта более углубленной интеграции Беларуси в состав Союзного государства. На пути завершения образования Союзного государства стала позиция президента Беларуси Александра Лукашенко, который не хочет терять свою власть в результате ликвидации Беларуси в рамках Союзного государства.

Автор: Яна Ставская