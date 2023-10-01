Сунак говорит, что министра обороны просто неправильно поняли.

Великобритания сейчас не планирует отправлять своих военных инструкторов в Украину, чтобы они на месте обучали украинских солдат. Об этом заявил премьер-министр Риши Сунак, сообщает Sky News.

О предстоящей отправке британских военных в Украину накануне заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Однако Сунак уверяет, что его подчиненного просто неправильно поняли.

"Я думаю, что об этом была искажена информация. То, что министр обороны говорил, – что вполне возможно однажды в будущем мы будем проводить часть этого обучения в Украине. Но это то, что касается долгосрочной перспективы, а не здесь и сейчас", – пояснил глава британского правительства.

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Он также отрицает, что британские солдаты могут принять непосредственное участие в боевых действиях в Украине.

"То, что мы делаем, — это обучение украинцев. Мы делаем это здесь, в Великобритании. Это то, чем все должны гордиться, потому что это приносит огромные изменения", – говорит Сунак.

Заявление об отправке британских военных в Украину - что известно

Как писал УНИАН, новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс, который только что вернулся из Украины, в интервью британской газете сказал, что обсуждал с руководством британской армии вопрос переноса программы обучения украинских солдат непосредственно в Украину.

Сегодня утром эти слова прокомментировал бывший президент РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что российская армия попытается убить тех британских военных, которые приедут в Украину.

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