Еще одна страна Европы легализовала однополые браки

Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что страна теперь стала на шаг ближе к наиболее развитым демократиям.

Парламент Черногории в 1 июля принял закон, которым легализовал однополые браки.

Об этом сообщает издание Vjesti.

За Закон о жизненном партнерстве лиц одного пола проголосовали 42 депутата, пятеро выступили против.

Теперь однополые пары в Черногории смогут пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальные, кроме усыновления детей. В законе также описаны нюансы имущественных отношений партнеров, налоговый статус и вопросы наследства.

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Омбудсмен Черногории Синиса Бекович приветствовал принятие закона и подчеркнул, что государство и общество обязаны обеспечить одинаковые права и свободы для всех людей.

А президент Мило Джуканович заявил, что Черногория стала на шаг ближе к наиболее развитым демократиям.

Напомним, что на сегодня однополые браки легализованы в 22 из 28 стран Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, с 26 мая в Коста-Рике можно официально жениться однополым парам.

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