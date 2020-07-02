Еще одна страна Европы легализовала однополые браки
Парламент Черногории в 1 июля принял закон, которым легализовал однополые браки.
Об этом сообщает издание Vjesti.
За Закон о жизненном партнерстве лиц одного пола проголосовали 42 депутата, пятеро выступили против.
Теперь однополые пары в Черногории смогут пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальные, кроме усыновления детей. В законе также описаны нюансы имущественных отношений партнеров, налоговый статус и вопросы наследства.
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Омбудсмен Черногории Синиса Бекович приветствовал принятие закона и подчеркнул, что государство и общество обязаны обеспечить одинаковые права и свободы для всех людей.
А президент Мило Джуканович заявил, что Черногория стала на шаг ближе к наиболее развитым демократиям.
Напомним, что на сегодня однополые браки легализованы в 22 из 28 стран Европейского Союза.
Как сообщал УНИАН, с 26 мая в Коста-Рике можно официально жениться однополым парам.
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